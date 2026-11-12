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Дональд Трамп предложил Тиму Куку возглавить Nvidia

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 12 ноя 2026 20:49
Фото: Mike Theiler/ZUMA Press/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп предложил экс-гендиректору Apple Тиму Куку возглавить Nvidia. Прежний глава Дженсен Хуанг ушел в отставку после скандала из-за двух внебрачных связей
Должность генерального директора Nvidia после отставки Дженсена Хуанга может занять только один человек — бывший гендиректор Apple Тим Кук. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.
«Легенда сменяет легенду!» — отметил американский лидер. По его мнению, Дженсен Хуанг проделал «фантастическую работу».
Тим Кук возглавлял Apple на протяжении 15 лет и покинул пост 1 сентября 2026 г. Его преемником стал Джон Тернуc, который до этого занимал должность вице-президента компании по разработке аппаратного обеспечения.
12 ноября совета директоров Nvidia объявил об отставке главы компании Дженсена Хуанга. Он покинет посты президента, генерального директора и члена правление Nvidia. Исполняющей обязанности гендиректора назначена Колетт Кресс, которая сохранит прежние обязанности финансового директора, пока компания ищет постоянного руководителя.
Незадолго до этого газета The Wall Street Journal сообщила о планах совета директоров Nvidia отправить Дженсена Хуанга в отставку. Поводом, по данным издания, стали сообщения о двух внебрачных связях руководителя — с Алисой Хуанг из сингапурской компании Megaspeed и вице-президентом, руководителем медицинского направления Nvidia Кимберли Пауэлл.
Тэги
Дональд Трамп Nvidia Руководители

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