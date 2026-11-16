Дональд Трамп считает, что Россия могла бы действовать на Украине жестче. По его словам, российская сторона, вероятно, хочет завершения конфликта, в то время как Украина проигрывает

Россия не действует на Украине в полную силу, считает президент США Дональд Трамп. С таким заявлением он выступил перед журналистами в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, как убедить российского лидера Владимира Путина смягчить позицию по Украине.

«Думаю, он немного отошел от конфронтации. Он мог бы действовать жестче. Или даже — намного жестче», — сказал Дональд Трамп. Американский президент добавил: «Мне кажется, что он хотел бы завершения конфликта».

При этом он заявил, что намерен обсудить «свою любимую тему» — Украину — на встрече с лидерами России и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне. По словам Дональда Трампа, «Украина проигрывает» в конфликте с РФ.