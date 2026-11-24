Еврокомиссия предложила обязать российских заявителей на шенгенские визы заполнять анкету о прохождении военной службы, говорится в обновленных рекомендациях регулятора. В рамках 22-го пакета санкций власти ЕС хотят закрыть въезд всем бывшим участникам боевых действий из РФ

Еврокомиссия предложила включить анкету о прохождении военной службы в список документов для российских заявителей на шенгенские визы. Об этом говорится в обновленных рекомендациях ведомства.

«Въезд в Европейский союз должен быть закрыт для тех, кто представляет угрозу безопасности Европы», — заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Анкета станет одним из инструментов для выявления действующих и бывших участников боевых действий на стороне России. Национальные власти также смогут запросить у заявителей заявление о прохождении службы и дополнительные документы, например, военный билет.

Усиленные проверки должны касаться тех, кто служил в российских вооруженных силах или связанных с ними формированиях после 24 февраля 2022 г. и непосредственно участвовал в боевых действиях на Украине. Ограничения распространяются и на граждан других стран, которые числились в составе российских вооруженных сил.

Еврокомиссия также рекомендовала странам ЕС ужесточить выдачу туристических виз россиянам и перестать признавать российские загранпаспорта без биометрических данных. На внешних границах Шенгенской зоны предлагается проводить индивидуальные проверки всех граждан России независимо от страны прибытия. Они должны включать собеседования и проверку отпечатков пальцев по Шенгенской информационной системе.

В ноябре 2025 г. Еврокомиссия запретила выдавать гражданам России новые многократные шенгенские визы. Теперь россиянам необходимо обращаться за новой визой перед каждой поездкой в ЕС. Однократные визы остались доступны.