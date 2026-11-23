Еврокомиссия предложила распространить запрет на операции примерно на 60 российских банков и отключить их от SWIFT в рамках 22-го пакета санкций. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Инициатива также предусматривает ограничения в энергетике, запрет на выступления российских спортсменов под национальным флагом в ЕС и ужесточение визовых правил для бывших участников боевых действий

Еврокомиссия представила предложения по 22-му пакету санкций против России. Заявление председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен опубликовано на сайте регулятора.

По ее словам , Брюссель намерен усилить давление на источники финансирования военных действий и борьбу с обходом ограничений. ЕК продолжит предлагать новые санкции, пока не увидит готовности Москвы к долгосрочному миру на Украине.

Для принятия пакета необходимо единогласное одобрение всех 27 стран Евросоюза.

Детали

Банки и криптовалюты. Запрет на операции предлагается распространить примерно на 60 российских банков. Все они должны быть отключены от SWIFT. Ограничения также затронут криптовалютные и платежные сети в России и третьих странах, которые, по оценке Брюсселя, якобы помогают обходить санкции.

Энергетика. Европейским компаниям предлагается запретить помогать России строить, эксплуатировать и ремонтировать энергетическую инфраструктуру, прежде всего НПЗ. Впервые ограничения должны охватить услуги в электроэнергетике.

Морские перевозки. В санкционные списки планируется включить более 70 судов, которые ЕС относит к «теневому флоту». Кроме того, ЕК предлагает ввести ограничения в отношении всех танкеров, застрахованных в России.

Въезд в Евросоюз. Предложен запрет на въезд для российских бывших участников боевых действий. Урсула фон дер Ляйен объяснила инициативу угрозами европейской безопасности.

Управление компаниями. Еврокомиссия предлагает запретить гражданам ЕС занимать должности в органах управления компаний в России.

Спорт и культура. Российским командам и спортсменам, выступающим под национальным флагом, предлагается запретить участие в соревнованиях на территории ЕС. Также предусмотрены запрет на демонстрацию официальной российской символики, ограничения на финансирование европейских спортивных и культурных объединений российскими спонсорами и на работу россиян в руководящих органах расположенных в Европе спортивных федераций.

Какие ограничения уже приняты

21-й пакет санкций. До представления новой инициативы ЕС принял 21 пакет ограничений против России. Его утвердили 23 июля 2026 г.: в списки включили 170 организаций и 48 физических лиц. ЕС заморозил активы 94 российских банков и крупных финансовых учреждений, ограничил операции с 33 российскими финансовыми организациями и четырьмя иностранными банками. Под санкции также попали три российских НПЗ, один белорусский завод и 41 танкер. Ограничения затронули операции с 14 криптовалютными платформами.

Санкции против «Самолета». 12 октября ЕС включил в санкционные списки девелопера «Самолет» и его гендиректора Анну Акиньшину. Основанием стало предполагаемое привлечение граждан КНДР к строительным работам во Владивостоке.

Расширение списков 16 ноября. ЕС ввел ограничения против более 40 российских банков, ряда НПЗ и других организаций. Среди физических лиц под санкции попали основательница Wildberries Татьяна Ким, предприниматель Руслан Байсаров, сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей и инвестор Александр Чачава.

Позиция России