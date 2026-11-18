Премьер Монголии обвинил бывшего президента, возглавлявшего страну в 2017–2021 гг., в присвоении $280 млн по соглашению о строительстве железной дороги к погранпереходу Гашуун сухайт. По его словам, деньги были присвоены в 2019 г., а история с железнодорожным проектом стала отправной точкой политического кризиса в стране

Экс-президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, возглавлявший страну в 2017–2021 гг., присвоил $280 млн аванса по проекту строительства железной дороги к погранпереходу Гашуун сухайт в 2019 г., заявил премьер-министр страны Ням-Осорын Учрал на брифинге. Его слова передает ТАСС.

Глава правительства связал нынешний политический кризис с действиями бывшего президента. «Сегодняшняя политическая ситуация началась с экс-президента Монголии Халтмаагийн Баттулги, который тайно получал контракты и авансы, возглавляя государство и Совет национальной безопасности (СНБ) страны. В том числе присвоил $280 млн аванса по проекту железной дороги до Гашуун сухайт в 2019 г. По этому делу осудили многих иностранных и монгольских граждан, а некоторые советники и помощники президента бежали за границу», — рассказал премьер-министр.

Он поручил провести международную финансовую оценку и независимый аудит всех этапов реализации проекта.

17 ноября действующий президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил об отставке после того, как в его адрес поступили обвинения в коррупции. Бывший мэр Улан-Батора Хишгээ Нямбаатар заявил, что глава государства получил $25 млн при строительстве железной дороги Таван-Толгой — Гашуунсухайт. По его версии, в 2019 г., когда Ухнаагийн Хурэлсух занимал пост премьера, контракт передали Bodi International без конкурентного тендера. Общая сумма взяток по проекту могла достигать $110 млн, заявил председатель Демократической партии Цогтгерел Одон.

Компания отвергла обвинения в выплате взяток. Действующий глава государства также заявил, что планирует обратиться в суд для защиты чести и достоинства. Отставка президента должна вступить в силу после одобрения парламентом.