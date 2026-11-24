Норвежская Equinor заключила соглашение о поставках газа немецкой VNG до конца 2044 г., сообщила пресс-служба компании. Контракт предусматривает поставки около 1,4 млрд куб. м ежегодно в течение 18 лет. Соглашение стало самым длительным со времени заключения контрактов по проекту Troll в 1986 г.

Equinor и VNG Handel & Vertrieb (дочерняя компания немецкой VNG AG) подписали долгосрочное соглашение о поставках природного газа, сообщила пресс-служба компании Equinor

Контракт рассчитан на 18 лет. По данным Equinor, это самое длительное соглашение о продаже норвежского газа со времени заключения контрактов по проекту Troll в 1986 г.

Поставки начнутся 1 января 2027 г. и продолжатся до конца 2044 г. Их ежегодный объем составит до 15,3 ТВт·ч, что эквивалентно примерно 1,4 млрд куб. м газа. Топливо будет поступать в немецкую торговую зону Trading Hub Europe (THE). Цены будут отражать рыночные условия, остальные коммерческие параметры стороны не раскрывают.

По словам гендиректора Equinor Андерса Опедала, соглашение подтверждает заинтересованность крупных промышленных потребителей Европы в долгосрочных поставках газа.

Германия — крупнейший рынок сбыта природного газа для Equinor. Экспорт норвежского газа в страну начался в 1977 г., а первые поставки в восточную часть Германии состоялись в 1996 г.

В августе власти ЕС назвали Норвегию крупнейшим поставщиком газа. По словам представителя ЕК Эвы Хрциновой, основную часть газа объединение получало из Норвегии и США, причем норвежские поставки превышали американские.