ФАС признала законной блокировку вызовов без маркировки, которая стала обязательной с 1 сентября 2025 г. С просьбой признать ее незаконной ранее обратился Национальный совет финрынка: банкиры расценили действия операторов как признаки злоупотребления доминирующим положением

ФАС признала блокировку вызовов без маркировки законной. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой ответ службы Национальному совету финансового рынка (НСФР) от 10 ноября. Текст документа есть в распоряжении газеты.

НСФР обратился в ФАС с требованием признать незаконным ограничение звонков банков клиентам из-за отсутствия маркировки. Банкиры расценили действия операторов («Вымпелком», «МегаФон», МТС, «Т2 Мобайл») как возможные признаки злоупотребления доминирующим положением и нарушение антимонопольного законодательства.

ФАС в ответе НСФР сослалась на ФЗ «О связи» и постановление правительства, определяющее порядок маркировки. Согласно письму ФАС, информация об инициаторе вызова передается на основании договора, а операторы имеют право приостановить оказание услуг при нарушении абонентом закона.

Маркировка звонков стала обязательной с 1 сентября 2025 г. Принятие меры спровоцировало спор между банками и операторами связи по поводу условий маркировки. Операторы предлагали банкам заключить договоры на эту услугу и предупреждали о возможном ограничении немаркированных вызовов. Стороны смогли согласовать условия оплаты 14 ноября. В частности, банки и операторы достигли соглашений по рыночным индивидуальным ценам меньше 25 коп. за попытку вызова на безлимитной основе, рассказал глава НСФР Андрей Емелин в комментарии «Коммерсанту».

Он оценил расходы банковской системы на маркировку в 3,5 млрд руб. в год и назвал позицию ФАС по блокировке звонков необоснованной. «ФАС могла бы сыграть более активную роль в урегулировании этого спора, так как действия операторов по накручиванию цены приведут к росту затрат потребителей на услуги всех заказчиков вызовов», — считает Андрей Емелин.