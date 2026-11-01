ФБР обвинило КНДР во взломе Binance

ФБР обвинило КНДР в хакерской атаке на биржу Binance, потенциальный ущерб от которой составил $6,3 млрд. ФБР считает ответственной за кражу северокорейскую группировку TraderTraitor. По версии следствия, хакеры планируют конвертировать похищенные активы преимущественно в Ethereum, а затем отмыть их через DeFi-сервисы и обменники. Дональд Трамп при этом заявил, что США не знают, стоит ли за атакой КНДР

Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило КНДР в краже с Binance криптоактивов на сумму свыше $6 млрд. Об этом говорится в публикации пресс-службы ведомства.

«ФБР публикует информацию о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика несет ответственность за кражу виртуальных активов на сумму более $6 млрд с криптовалютной биржи Binance», — заявили в службе.

ФБР считает, что за кражей стоит киберпреступная группировка TraderTraitor По версии следствия, хакеры планируют конвертировать похищенные активы преимущественно в Ethereum, а затем отмыть их через DeFi-сервисы и обменники. ФБР опубликовало предполагаемые адреса для конвертации и призвало операторов сервисов заблокировать их.

Президент США Дональд Трамп опроверг данные ФБР о причастности КНДР к атаке на криптовалютную биржу Binance. «Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей», — отметил глава государства.

30 октября американская TRM Labs и сингапурская Pangolin Intelligence заявляли о возможной причастности КНДР к взлому Binance. Связь с Северной Кореей была установлена путем анализа блокчейн-активности взлома и сопоставления ее с данными предыдущих инцидентов.

30 октября Binance приостановила операции по вводу и выводу средств после хакерской атаки. Предварительный ущерб оценивался в $6,3 млрд, из которых около $3 млрд удалось заморозить. Возможной причиной взлома в компании называли компрометацию ноутбука DevOps-инженера.