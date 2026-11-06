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ФНС выиграла более 95% судебных споров в первом полугодии

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 06 ноя 2026 12:13
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
В первой половине 2026 г. российские суды разрешили 95,2% спорных требований в пользу ФНС, пишет РБК. Это рекорд за все время статистики с 2016 г.
В январе-июне 2026 г. российские суды приняли решения в пользу налоговых органов по 95,2% спорных требований на общую сумму 162 млрд руб. (из 170 млрд руб.). Показатель стал рекордным за все время доступной статистики с 2016 г., сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
Всего за первое полугодие суды рассмотрели 2,7 тыс. налоговых споров. Их количество выросло на 2% год к году, а сумма требований увеличилась на 31%, до 170 млрд руб. Налогоплательщикам удалось оспорить около 8 млрд руб. требований. В 2025 г. доля сумм, присужденных налоговым органам, составляла 89,8%.
Опрошенные РБК эксперты отметили, что на результат повлияли ужесточение судебной практики, повышение качества налогового контроля и более избирательный подход компаний к обжалованию решений ФНС. Кроме того, до суда доходит меньше споров после прохождения обязательной процедуры досудебного урегулирования. Доля таких дел сократилась с 31,9% в первом полугодии 2024 г. до 17,1% за тот же период 2026 г., следует из данных ФНС, изученных РБК.
Глава ФНС Даниил Егоров в интервью «Эксперту» отмечал, что число продолжающихся судебных процессов с участием налоговиков сократилось с 3,9 млн в первой половине 2025 г. до 60 тыс. за девять месяцев 2026 г. «Сегодня трудозатраты судов на рассмотрение заявлений налоговых органов сократились в 65 раз», — подчеркнул он.
Тэги
ФНС Суды

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