SpaceX и Tesla сформировали специальные комитеты из пяти директоров для переговоров о возможном слиянии, узнала Financial Times. После объединения стоимость компании может составить $3,5 трлн

SpaceX и Tesla назначили пять директоров в специальные комитеты, которые будут вести переговоры о возможном объединении компаний Илона Маска, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В комитет от SpaceX вошли Рулоф Бота и Рэнди Глейн. Интересы Tesla представляют Робин Денхолм, Кэтлин Уилсон-Томпсон и Джек Хартунг, уточняют FT.

Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что комитеты уже привлекли финансовых консультантов. SpaceX консультируют Morgan Stanley и Goldman Sachs, а Tesla — Evercore. Банки разрабатывают финансовые модели, которые станут основой для переговоров об объединении. Также они изучают, какие направления бизнеса компаний пересекаются.

После объединения стоимость компании может составить $3,5 трлн, пишет FT.

Объявить о сделке по объединению SpaceX и Tesla могут уже в декабре или в начале 2027 г., сообщал Bloomberg со ссылкой на источники 12 ноября.