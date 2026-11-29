На Украине могут появиться «города-зомби» из-за массового отъезда населения на фоне прекращения работы металлургических предприятий после российских ударов, пишет FT. Производство стали в стране после августовских атак полностью остановилось впервые в постсоветской истории

Остановка металлургических предприятий на фоне российских ударов может привести к оттоку населения из промышленных городов Украины и появлению так называемых «городов-зомби», сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов отрасли.

По словам экспертов, после последних ударов по объектам промышленности речь идет о том, смогут ли предприятия вообще продолжать работу. З акрытие предприятий может вызвать цепную реакцию: жители промышленных регионов начнут уезжать в поисках работы, а города, десятилетиями зависевшие от металлургии, рискуют превратиться в «города-зомби», заявил г лава GMK Center Станислав Зинченко.

В августе десятки баллистических ракет поразили четыре крупнейших действующих металлургических предприятия Украины как минимум в ходе 12 отдельных атак, пишет FT. В результате производство стали в стране впервые в постсоветской истории полностью остановилось. 11 августа Минобороны России сообщало об ударе по комбинату «Запорожсталь», который производит листовой прокат для защитных конструкций и брони военной техники.

Одним из предприятий, прекративших работу, стал завод ArcelorMittal в Кривом Роге. В начале октября компания объявила о начале процесса «холодной консервации» предприятия после ударов, повредивших две действующие доменные печи. Процесс консервации должен завершиться в декабре. После этого для обслуживания предприятия потребуется около 1,5 тыс. человек, а остальные 11 тыс. работников останутся в штате и будут получать две трети зарплаты.

Кривой Рог, где находится завод ArcelorMittal, насчитывает около 550 тыс. жителей. По оценке главы городского совета обороны Александра Вилкула, предприятие обеспечивает около 30% городского бюджета. Он раскритиковал решение компании остановить производство, предположив, что удары стали поводом для закрытия по экономическим причинам. В ArcelorMittal отрицают намерение покинуть Украину.