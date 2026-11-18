Госдума приняла закон об увеличении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам (более трех лет) с текущих 1,4 млн руб. до 2 млн руб. Изменения вступят в силу с 1 января

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам, следует из думской электронной базы.

Поправки вступят в силу с 1 января 2027 г. Новые правила о размере возмещения будут применяться к страховым случаям, которые наступят после этой даты.

Согласно одобренным поправкам, лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам вырастет с действующих 1,4 млн руб. до 2 млн руб. Такой лимит будет действовать только для депозитов, открытых более чем на три года, и для вкладов, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами и открытых на срок от одного года. Суммы возмещения в этих случаях будут рассчитаны и выплачены отдельно от возмещения по другим депозитам.

Также в России повысят страховое покрытие по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве и строительного подряда, с 10 до 30 млн руб.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул , что это важное решение для защиты прав россиян и обеспечения сохранности их денежных средств. «Закон долгожданный для людей, потому что это страхование средств, которые вкладывает человек при строительстве жилья», — подчеркнул он

Закон также вводит предельные базовые ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) отдельно по видам вкладов. Так, для долгосрочных рублевых депозитов он составит не более 0,125% расчетной базы, по счетам эскроу и вкладам по договорам жилищных сбережений — не более 0,05%. По вкладам (счетам) в зарубежной валюте — не более 0,375%, по иным рублевым депозитам (счетам) — не более 0,15%. Сейчас законом предусмотрена единая базовая ставка в размере не более 0,15%.