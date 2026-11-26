Российским налоговым резидентам не стоит рассчитывать, что продажа недвижимости в ОАЭ останется незаметной для налоговой службы, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров. По его словам, ведомство получает данные от эмиратских коллег и сопоставляет их с информацией о российских налогоплательщиках

ФНС располагает сведениями о сделках россиян с недвижимостью в ОАЭ, сообщил глава службы Даниил Егоров в интервью РБК. Он предупредил, что продавцам зарубежного жилья следует быть готовыми к исполнению налоговых обязательств в России.

По словам руководителя ведомства, Россия обменивается информацией со многими государствами, включая ОАЭ. При обработке сведений о купле-продаже квартир налоговикам пришлось решать задачу идентификации владельцев: российские ИНН в эмиратских документах не указываются. Однако ФНС научилась сопоставлять полученные данные.

«Мы не знаем, что завтра произойдет, и исходить из логики, что моя хата с краю в Эмиратах, не очень правильный подход», — сказал Даниил Егоров.

Аналогичное предупреждение глава ФНС адресовал владельцам зарубежных счетов, о которых они не сообщили налоговой службе. Особый интерес ведомства вызывают крупные доходы, поступающие на иностранные карты. По словам Даниила Егорова, отсутствие информации сейчас не означает, что она не поступит в будущем, поскольку практика обмена данными между странами может измениться.

В октябре налоговые консультанты и юристы рассказали РБК о запросах ФНС по сделкам с недвижимостью в ОАЭ, совершенным с 2023 г. В службе тогда уточнили, что автоматический обмен сведениями о доходах от использования или продажи недвижимости с Эмиратами не предусмотрен. При этом ведомство использует и другие механизмы получения информации, включая обмен по запросам и передачу сведений по инициативе иностранной налоговой службы.