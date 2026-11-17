Госдума в первом чтении приняла законопроект, повышающий предельный возраст службы для женщин с 45 до 50 лет. Также документ увеличивает возраст пребывания в запасе: для женщин-офицеров — с 50 до 55 лет, для остальных военнослужащих — с 45 до 50 лет

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении предельного возраста пребывания на военной службе для женщин с 45 до 50 лет. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

Предельный возраст службы для женщин увеличивается с 45 до 50 лет. Возраст пребывания в запасе повышается с 50 до 55 лет для женщин-офицеров и с 45 до 50 лет для остальных званий. Изменения касаются лиц, поступающих на службу после вступления закона в силу.

Военнослужащие, не достигшие предельного возраста, но заключившие новый контракт до вступления закона в силу, сохраняют право на увольнение по достижении прежнего предельного возраста. Лицам, уже достигшим предельного возраста, заключившим новый контракт до вступления закона в силу, предоставляется право на увольнение по возрасту в любое время.

В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2027 г.