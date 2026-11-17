Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за распространение экстремистских материалов и дискредитацию ВС РФ. Максимальное взыскание для организаций за распространение экстремистских материалов может вырасти до 2 млн руб.

Штрафы за распространение экстремистских материалов и дискредитацию ВС РФ увеличатся. Законопроект об этом в первом чтении приняла Госдума, следует из думской электронной базы.

Согласно проекту, штраф за производство и распространение экстремистских материалов для граждан вырастет с 1–3 тыс. до 50–100 тыс. руб., для должностных лиц — с 2–5 тыс. до 100–200 тыс. руб., для юридических лиц — со 100 тыс.—1 млн до 800 тыс.—2 млн руб.

За дискредитацию армии штраф для граждан составит 35–50 тыс. руб. вместо нынешних 30–50 тыс. руб. Для должностных лиц его увеличат со 100–200 тыс. до 200–370 тыс. руб., для юридических лиц — с 300–500 тыс. до 600 тыс.—1 млн руб.

Законопроект также предусматривает повышение штрафов за ряд других административных правонарушений. В частности, за курение и распитие алкоголя в общественных местах взыскание предлагается увеличить с 500–1,5 тыс. до 1–3 тыс. руб. Штраф за мелкое хулиганство вырастет с 500–1 тыс. до 1–2 тыс. руб.