С 1 января госпошлина за регистрацию прав на недвижимость вырастет с 4 до 6 тыс. руб. Изменения затронут объекты с кадастровой стоимостью до 30 млн руб. Поправки прошли третье чтение

Госдума одобрила повышение госпошлин за государственную регистрацию прав на недвижимость с 1 января 2027 г.. Поправки были внесены в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета, принятого 24 ноября, следует из электронной базы законопроектов Госдумы.

Изменения вносятся в ст. 333.33 НК РФ. Они затронут недвижимость кадастровой стоимостью до 30 млн руб. (сейчас — до 20 млн руб.). С 1 января размер пошлины для регистрации таких объектов недвижимости вырастет с 4 до 6 тыс. руб.

Если кадастровая стоимость объекта выше, размер пошлины будет определяться по ставке 0,02% от его кадастровой стоимости. Максимальная сумма платежа при этом увеличится с 500 тыс. до 750 тыс. руб., следует из поправок.

Для организаций закон меняет не только размер фиксированной пошлины, но и условия ее применения. Порог кадастровой стоимости недвижимости поднимут с 22 млн до 30 млн руб. За регистрацию объектов в этих пределах компании будут платить 60 тыс. вместо нынешних 44 тыс. руб. Для более дорогой недвижимости ставка для организаций составит 0,2% кадастровой стоимости. Верхний предел пошлины повысят с 1 млн до 1,5 млн руб.

После принятия Госдумой документ 24 ноября поступил в Совет Федерации. Ответственным за его рассмотрение назначен комитет по бюджету и финансовым рынкам.