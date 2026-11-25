Госдума 25 ноября рассмотрит поправки, которые оставят право поступать в вузы без вступительных испытаний только победителям олимпиад школьников. За призерами сохранят другие преимущества при зачислении, сообщила председатель комитета по просвещению Ирина Белых. Изменения предлагается применять к олимпиадам начиная с 2026/27 учебного года

Госдума рассмотрит поправки к порядку поступления в вузы победителей и призеров олимпиад школьников. Как сообщила председатель комитета по просвещению Ирина Белых, прием без вступительных экзаменов предлагается сохранить только для победителей, передает «Интерфакс».

Они смогут поступать без вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета по направлениям, соответствующим профилю олимпиады. Определять такое соответствие будут сами вузы.

Призеров предлагается приравнивать к абитуриентам, получившим максимальный балл ЕГЭ по предмету олимпиады либо успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой или профессиональной направленности, уточнила Ирина Белых. Воспользоваться этим правом можно будет в течение четырех лет, следующих за годом проведения олимпиады.

Новые правила предполагается распространить на олимпиады начиная с 2026/27 учебного года.

В сентябре Минобрнауки подготовило проект изменений в правила приема в вузы с 2027/28 учебного года. Ведомство предложило оставить право на поступление без вступительных испытаний только победителям школьных олимпиад из перечня Российского совета олимпиад школьников и учитывать результаты, полученные в 10–11-х классах.

В октябре министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил ужесточить требования к проведению вузовских олимпиад по аналогии с ЕГЭ. Он также выступил за сохранение приема без вступительных испытаний только для победителей олимпиад, а для призеров — других преимуществ при поступлении.