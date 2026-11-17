Госдума приняла закон об увеличении штрафов по трем десяткам экономических преступлений. Среди них — налоговые, валютные и таможенные преступления. Так, за незаконное предпринимательство штрафы вырастут в пять раз, за уклонение организаций от уплаты налогов — также с 300 тыс. до 1,5 млн руб.

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон о повышении штрафов за ряд экономических преступлений. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Штрафы за незаконное предпринимательство вырастут в пять раз — с 300 тыс. до 1,5 млн руб. Если преступление совершено организованной группой или принесло доход в особо крупном размере, штраф составит до 2,5 млн руб. (вместо прежних 100—500 тыс. руб.).

Аналогичное повышение произойдет со штрафами за уклонение организаций от уплаты налогов. Сейчас максимальная сумма составляет 300 тыс. руб., после принятия закона она будет варьироваться от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб.

Кроме того, с 1 млн до 5 млн руб. вырастет максимальный размер штрафа за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. За мошенничество в сфере предпринимательства штрафы увеличатся с 300 тыс. до 500 тыс. руб.

За злоупотребления при эмиссии ценных бумаг штрафы вырастут с максимальных 300 тыс. до 1,5 млн руб. Если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору — с 400 тыс. до 2 млн руб., организованной группой — с 500 тыс. до 2,5 млн руб.

За уклонение от раскрытия информации или предоставление ложных сведений по закону о ценных бумагах штраф вырастет с 300 тыс. до 1,5 млн руб. Штрафы за использование инсайдерской информации увеличены с 1 млн до 2,5 млн руб.