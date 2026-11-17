Ирак возобновил прокачку нефти по трубопроводу Киркук — Джейхан в Турцию после 12-летнего перерыва, сообщает информационное агентство INA. Начальный объем прокачки составит 120 тыс. баррелей в сутки, в дальнейшем его планируют увеличить до 500 тыс. баррелей

Киркук — Джейхан . Начальная мощность поставок составляет 120 тыс. баррелей в сутки. В дальнейшем ее планируют постепенно увеличить до 500 тыс. баррелей, Ирак возобновил экспорт нефти в Турцию по трубопроводу. Начальная мощность поставок составляет 120 тыс. баррелей в сутки. В дальнейшем ее планируют постепенно увеличить до 500 тыс. баррелей, сообщает информационное агентство INA.

«Прокачка сырой нефти на экспорт через старый ирако-турецкий трубопровод возобновилась после успешного завершения ремонтных и восстановительных работ, а также технических и эксплуатационных испытаний», — заявил министр нефти Ирака Басим Мухаммед Худайр.

По его словам, восстановление маршрута позволит увеличить экспортные возможности страны, диверсифицировать направления поставок и получить дополнительные доходы. Он также отметил, что экспорт через северное направление позволяет продавать иракскую нефть без скидок.

Трубопровод Киркук — Джейхан протяженностью около 960 км не использовался с 2014 г. после повреждения инфраструктуры в результате атак террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Маршрут соединяет нефтяные месторождения на севере Ирака с турецким портом Джейхан на побережье Средиземного моря. Ранее на него приходилось около 0,5% мировых поставок, сообщает Reuters.