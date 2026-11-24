Власти Ирана наказали певицу Парсту Ахмади 74 ударами плетью. Причиной стало выступление без хиджаба. Дело было возбуждено после публикации на YouTube видео певицы в декабре 2024 г.

В Иране высекли плетьми певицу Парсту Ахмади и четверых участников ее группы и съемочной команды за выступление без хиджаба. Каждому назначили 74 удара плетью, сообщила BBC со ссылкой на адвокатов.

В отделе исполнения наказаний прокуратуры города Кума были приведены в исполнение приговоры в отношении организатора концертов Мохсена Лашкари, музыкантов Сохейла Фагих-Насири, Амина Тахери и Амира-Али Пирнии, а также Ахмади. Помимо 74 ударов плетью, четверым осужденным и певице также запретили заниматься художественной и музыкальной деятельностью и совершать поездки в течение двух лет.

Дело было возбуждено после публикации на YouTube видео выступления Парсты Ахмади в декабре 2024 г. Запись была сделана в историческом караван-сарае Дейр-э-Гачин близ Кума. На видео Парста Ахмади в платье с оголенными плечами и непокрытой головой поет в сопровождении музыкантов-мужчин. В Иране женщинам запрещается публично петь, также они должны носить хиджаб и закрытую одежду.

BBC отмечает, что приговор вызвал осуждение иранских деятелей искусства и правозащитников, которые назвали порку жестоким наказанием, нарушающим международный запрет на пытки. По словам одного из адвокатов, попытки добиться отмены, смягчения или отсрочки приговора не увенчались успехом.