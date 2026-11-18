Правительство одобрило создание Единой территории опережающего развития, которая объединит регионы Дальнего Востока и Арктики. Новый преференциальный режим должен заработать с 1 января 2027 г.

Правительство России одобрило пакет законопроектов о создании Единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства по итогам заседания кабмина.

«Будет дан старт беспрецедентному по масштабу и охвату единому преференциальному режиму для всего Дальнего Востока России и Арктики», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания.

Законопроект планируется внести в Госдуму и принять до конца этого года, уточняет агентство. По словам премьер-министра, новый режим обеспечит компаниям долгосрочные и предсказуемые условия реализации проектов — в первую очередь, капиталоемких инициатив с длительным инвестиционным циклом. Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам своевременно разработать нормативную базу для запуска ЕТОР.

О том, что с 1 января на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим для бизнеса, президент России Владимир Путин заявил в начале сентября на Восточном экономическом форуме. По его словам, для инвестпроекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики «появится так называемое меню льгот», включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с подведением инфраструктуры