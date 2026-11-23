Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. В финале соревнований в Турине он обыграл первую ракетку мира Александра Зверева со счетом 6:2, 7:6 и стал четвертым теннисистом, которому удалось взять все четыре «Больших шлема» и выиграть в итоговом чемпионате сезона

23-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 в рейтинге ATP) победил первую ракетку мира Александра Зверева в финале Итогового турнира ATP в Турине со счетом 6:2, 7:6 и впервые в карьере завоевал этот титул. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Для меня это была потрясающая неделя. Я не мог закончить ее лучше. Я очень горжусь собой и рад всему, чего мне удалось добиться. Этот трофей я очень давно хотел завоевать. Он очень много для меня значит», — сказал Карлос Алькарас.

Для 23-летнего теннисиста этот титул стал шестым в сезоне и 30-м в карьере. Карлос Алькарас стал третьим испанцем, победившим на Итоговом турнире ATP — после Мануэля Орантеса в 1976 г. и Алекса Корретхи в 1998 г. Он также стал четвертым теннисистом в мире, которому удалось выиграть все четыре турнира «Большого шлема» и итоговый чемпионат сезона, уточняет ATP. До него такого достижения добивались Андре Агасси, Роджер Федерер и Новак Джокович.

Игра продолжалась два часа и одну минуту. За победу в турнире Карлос Алькарас получит рекордные $5,17 млн, отмечает ATP. Победа также позволила теннисисту сократить отставание от второй ракетки мира Янника Синнера, который пропустил соревнования из-за травмы: сейчас разрыв между ними в рейтинге ATP составляет 350 очков против 1850 в начале прошлой недели.