Правительство России обсуждает введение обязательных прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с фильмами, узнал «Коммерсантъ». Разработчиков и распространителей игр также могут обязать регистрировать продукты в реестре организаторов распространения информации и хранить данные пользователей на российских серверах
Правительство России рассматривает возможность введения прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с кинофильмами, сообщает
«Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения инициативы. Эту информацию подтвердил еще один собеседник в видеоигровой отрасли.
Разработчиков и распространителей могут также обязать регистрировать видеоигры в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) и хранить пользовательские данные на территории страны, рассказал источник в видеоигровой индустрии.
«Коммерсантъ» направил запросы в аппараты вице-премьера — главы аппарата правительства Ирины Окладниковой, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, а также в профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Представители отрасли опасаются, что новые требования увеличат расходы разработчиков и платформ, а также создадут дополнительные сложности для работы зарубежных студий в России. Глава Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников считает, что механизм прокатных удостоверений не подходит для видеоигр. «Игра — это сервис, который меняется каждый день: сезоны, дополнения, контент, создаваемый игроками. Удостоверение, выданное в день релиза, через месяц описывает уже другую игру», — пояснил он.
По мнению Василия Овчинникова, экспертиза каждой версии игры приведет к очередям, увеличению сроков и дополнительным затратам. Источник «Коммерсанта» в одной из крупнейших IT-компаний также указал на проблему равного применения требований к российским и иностранным разработчикам. По его словам, пока трудно представить, как прокатные удостоверения будут получать компании из недружественных стран.
Законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» представили
в конце 2024 г. Изначально он предполагал, что пользователи должны будут использовать номер телефона, портал «Госуслуги» или Единую биометрическую систему при авторизации, но при доработке это положение могут исключить, отмечает «Коммерсантъ».
Госдума намерена доработать документ и принять его в первом чтении до конца года, сообщил
в октябре первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.