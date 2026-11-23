Правительство России обсуждает введение обязательных прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с фильмами, узнал «Коммерсантъ». Разработчиков и распространителей игр также могут обязать регистрировать продукты в реестре организаторов распространения информации и хранить данные пользователей на российских серверах

Правительство России рассматривает возможность введения прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с кинофильмами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения инициативы. Эту информацию подтвердил еще один собеседник в видеоигровой отрасли.

Разработчиков и распространителей могут также обязать регистрировать видеоигры в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) и хранить пользовательские данные на территории страны, рассказал источник в видеоигровой индустрии.

«Коммерсантъ» направил запросы в аппараты вице-премьера — главы аппарата правительства Ирины Окладниковой, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, а также в профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Представители отрасли опасаются, что новые требования увеличат расходы разработчиков и платформ, а также создадут дополнительные сложности для работы зарубежных студий в России. Глава Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников считает, что механизм прокатных удостоверений не подходит для видеоигр. «Игра — это сервис, который меняется каждый день: сезоны, дополнения, контент, создаваемый игроками. Удостоверение, выданное в день релиза, через месяц описывает уже другую игру», — пояснил он.

По мнению Василия Овчинникова, экспертиза каждой версии игры приведет к очередям, увеличению сроков и дополнительным затратам. Источник «Коммерсанта» в одной из крупнейших IT-компаний также указал на проблему равного применения требований к российским и иностранным разработчикам. По его словам, пока трудно представить, как прокатные удостоверения будут получать компании из недружественных стран.

Законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» представили в конце 2024 г. Изначально он предполагал, что пользователи должны будут использовать номер телефона, портал «Госуслуги» или Единую биометрическую систему при авторизации, но при доработке это положение могут исключить, отмечает «Коммерсантъ».