«Яндекс» планирует до конца года начать тестировать доставку заказов с помощью человекоподобных роботов, узнал «Коммерсантъ». Первое время эксперимент будет проводиться на четырех площадках: гуманоидные роботы будут забирать заказы у роверов и относить их непосредственно получателям
«Яндекс» до конца 2026 г. начнет тестировать доставку заказов с помощью роботов-гуманоидов, сообщает
«Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на ИТ-рынке.
На первом этапе проект охватит четыре площадки, рассказал один из источников. По его словам, предполагается, что человекоподобные роботы будут работать вместе с роверами: последние будут привозить заказ к входу в здание, а гуманоид — доставлять его непосредственно получателю.
Такой формат позволит проверить, могут ли роботы преодолевать препятствия, с которыми не справляются роверы, например лестницы и пороги, рассказал источник газеты. В «Яндексе» подтвердили тестирование доставки заказов от роботов-доставщиков до рабочих мест сотрудников, но подробности проекта пока не раскрыли.
При этом массовое использование гуманоидов в доставке пока ограничено техническими и экономическими факторами, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. На улице человекоподобные роботы появятся точно не в ближайшие годы, уточнил источник «Коммерсанта».
Роверы «Яндекса» уже используются
для доставки заказов в нескольких российских городах. По данным компании, к концу 2027 г. она планирует выпустить 20 тыс. роботов-доставщиков нового поколения.
Роверов используют не только для доставки продуктов и готовых блюд, но и в медицинских учреждениях. В апреле их начали тестировать
в двух московских больницах: ГКБ № 1 имени Пирогова и ГКБ № 15 имени Филатова. Роботы перевозят между корпусами лекарства, расходные материалы и образцы крови для исследований. В ноябре к сервису подключились
аптечные сети «Горздрав» и «36,6»: жители восьми районов Москвы получили возможность заказывать безрецептурные препараты с доставкой роверами.