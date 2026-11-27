«Яндекс» планирует до конца года начать тестировать доставку заказов с помощью человекоподобных роботов, узнал «Коммерсантъ». Первое время эксперимент будет проводиться на четырех площадках: гуманоидные роботы будут забирать заказы у роверов и относить их непосредственно получателям

«Яндекс» до конца 2026 г. начнет тестировать доставку заказов с помощью роботов-гуманоидов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на ИТ-рынке.

На первом этапе проект охватит четыре площадки, рассказал один из источников. По его словам, предполагается, что человекоподобные роботы будут работать вместе с роверами: последние будут привозить заказ к входу в здание, а гуманоид — доставлять его непосредственно получателю.

Такой формат позволит проверить, могут ли роботы преодолевать препятствия, с которыми не справляются роверы, например лестницы и пороги, рассказал источник газеты. В «Яндексе» подтвердили тестирование доставки заказов от роботов-доставщиков до рабочих мест сотрудников, но подробности проекта пока не раскрыли.

При этом массовое использование гуманоидов в доставке пока ограничено техническими и экономическими факторами, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. На улице человекоподобные роботы появятся точно не в ближайшие годы, уточнил источник «Коммерсанта».

Роверы «Яндекса» уже используются для доставки заказов в нескольких российских городах. По данным компании, к концу 2027 г. она планирует выпустить 20 тыс. роботов-доставщиков нового поколения.