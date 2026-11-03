Schaeffler закроет четыре завода в Германии

Немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler закроет пять предприятий, четыре из которых находятся в Германии. В результате будет сокращено почти 3,5 тыс. рабочих мест. Мера принята для экономии около 300 млн евро ежегодно начиная с 2030 года

Немецкая Schaeffler объявила о закрытии пяти заводов в Европе, включая четыре в Германии, и сокращении как минимум 3,46 тыс. рабочих мест, сообщается на сайте компании. Решение принято из-за продолжительного падения спроса на автокомпоненты и большие издержки в самой Германии.

Речь идет о заводах в Дортмунде, Морбахе, Берлине и Швальбахе. Также прекратит работу предприятие в бельгийском Эрстале. На французских заводах в Агно и Тулузе будут скорректированы производственные мощности. Аналогичные изменения коснутся площадок в Скалице и Кисуце (Словакия), а также в Херцогенаурахе, Бюле, Хёхштадте, Нюрнберге и Регенсбурге (Германия).

В компании считают, что это позволит сэкономить около 300 млн евро в год начиная с 2030 г. Ожидается, что единовременные расходы составят около 480 млн евро.

Новые меры приняли всего через несколько недель после того, как в Schaeffler сообщили о досрочном завершении предыдущей программы реструктуризации. Объявленный в ноябре 2024-го план предполагал сокращение 4,7 тыс. рабочих мест в Европе и экономию около 290 млн евро в год к 2029 г., отмечает Bloomberg.

Вместе с этим производитель ищет новые направления роста вне автомобильного бизнеса в целях диверсификации на другие рынки. Компания, в частности, расширяет выпуск компонентов для человекоподобных роботов и оборонной промышленности.

По итогам 2025 г. Schaeffler получила чистый убыток в размере 424 млн евро. Выручка за указанный период составила 23,5 млрд евро (в 2024 г. — 24,3 млрд евро).