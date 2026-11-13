Кремль призвал США и Европу склонить Украину к миссии в Константиновке

В Кремле призвали США и Европу оказать влияние на Киев для реализации гуманитарной операции в Константиновке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что озвученная Владимиром Путиным инициатива позволит эвакуировать до 500 человек

Москва призывает США и страны Европы повлиять на Украину для проведения гуманитарной операции в Константиновке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь, конечно, мы призываем и американцев, и европейцев, которые, если правы утверждения, что они стремятся к миру, тоже использовать свое влияние с тем, чтобы оказать влияние именно на украинцев и подвигнуть их на реализацию этой гуманитарной операции в Константиновке», — сказал Дмитрий Песков ( цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, инициатива, озвученная президентом РФ Владимиром Путиным на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, предполагает расширение опыта, реализованного в Алешках. Она позволит 400–500 гражданским лицам, оставшимся в Константиновке, эвакуироваться: либо на Украину, либо в Россию. Для этого необходимо обеспечить безопасность и разминировать подъездные пути, отметил Дмитрий Песков.

В Кремле также слышали заявления Киева о возможном использовании гуманитарных миссий якобы для передислокации войск и бронетехники, заявил пресс-секретарь. По словам Дмитрия Пескова, такие утверждения не выдерживают никакой критики, поскольку подобные маневры «прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений».

12 ноября Владимир Путин во время встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту сотрудничества в Алешках и поручить эту работу российскому и украинскому омбудсменам. Российской стороне потребуется пять суток на разминирование, уточнил он.

Президент подчеркнул, что Константиновка находится под контролем РФ. Он добавил, что раз Киев утверждает иное, то ему следует обеспечить безопасность со своей стороны.