В Крыму отключили электроэнергию из-за аварии «за пределами» полуострова, сообщили в «Крымэнерго». Там заверили, что энергетики принимают меры по восстановлению подачи электричества. Что спровоцировало аварию, не уточняется

В Крыму отключили электроэнергию из-за аварии за пределами полуострова, сообщило госпредприятие «Крымэнерго» в своем канале в мессенджере Max.

«В связи с аварией за пределами Крыма на полуострове произошло отключение электроэнергии», — отметили там.

Местных жителей попросили временно отключить электроприборы от сети. В компании добавили, что энергетики принимают необходимые меры для восстановления подачи электричества.

С чем связана авария, в «Крымэнерго» не уточнили. Там позже добавили, что на некоторых территориях Феодосии, Бахчисарайского района и Армянска.

В начале ноября в Крыму также были введены ограничения на подачу электроэнергии из-за аварии в энергосистеме за пределами полуострова. 3 ноября «Крымэнерго» сообщило , что подача электричества на полуостров приостановлена из-за аварии на магистральных сетях. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда связал ограничения с ночной атакой на энергоинфраструктуру за пределами полуострова.