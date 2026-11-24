Россияне получили возможность оформлять туристические визы в Кувейт по прибытии или онлайн, сообщило российское посольство в эмирате. Стоимость начинается от 10 кувейтских динаров (около $32). Оплатить визовый сбор можно только безналичным способом, карты российских банков не принимаются

Россию включили в список стран, гражданам которых доступен упрощенный порядок получения туристической визы в Кувейт, сообщило посольство России в эмирате.

Оформить визу можно в пунктах пограничного пропуска, включая международный аэропорт Эль-Кувейта, либо дистанционно на портале МВД страны.

По прибытии россиянам доступны только однократные визы сроком на 1–3 месяца. Через электронный сервис можно оформить и многократные визы — на 3, 6 или 12 месяцев. При этом непрерывное пребывание в стране по многократной электронной визе не должно превышать 30 дней.

Однократная виза на месяц стоит 10 кувейтских динаров (около $32), на два месяца — 20 динаров ($64), на три — 30 динаров ($96). Многократная виза на три месяца обойдется в 30 динаров (около $96), на полгода — в 60 динаров ($192), на год — в 120 динаров ($384). Возможна только безналичная оплата, карты российских банков не принимаются.

Такие визы позволяют посещать Кувейт с туристическими, деловыми и частными целями, включая поездки к родственникам. Для работы, учебы и постоянного проживания сохраняется прежний порядок оформления.

В октябре заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко сообщал о переговорах с Кувейтом и Бахрейном об отмене виз. По его словам, соглашения о безвизовом режиме уже действуют с четырьмя другими государствами Персидского залива: Саудовской Аравией, Оманом, Катаром и ОАЭ.