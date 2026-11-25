Строительство скоростной трассы М-12 «Восток» до Тюмени завершено, дорога скоро будет открыта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, протяженность скоростного маршрута составляет 2,7 тыс. км

Завершилось строительство скоростной трассы М-12 от Екатеринбурга до Тюмени. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая в Госдуме.

«Могу сказать, что скоростная дорога до Тюмени уже построена, в ближайшее время готова будет к открытию», — сказал вице-премьер ( цитата по ТАСС).

По его словам, протяженность скоростного маршрута составляет 2,7 тыс. км. Дорога оборудована освещением, не имеет светофоров и насчитывает от четырех до восьми полос движения.

Строительство трассы М-12 началось в 2020 г. Первоначально проект связывал Москву с Казанью, но в 2023 г. по постановлению премьер-министра Михаила Мишустина маршрут продлили до Тюмени, включив в него участки трасс М-7, Р-242 и Р-351. Движение на участке Москва — Казань открыли в конце 2023 г.

Трасса М-12 «Восток» должна обеспечить скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия.