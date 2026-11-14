Microsoft восстановила работу сервисов после глобального сбоя. Причиной неполадок стали технические факторы, возникшие во время предыдущего обновления пропускной способности сети. В компании подчеркнули, что инцидент не связан с кибербезопасностью и искусственным интеллектом

Работа сервисов Microsoft восстановлена после масштабного сбоя. Об этом сообщила компания в соцсети Х.

«Мы завершили работу по устранению основной причины инцидента и восстановили работу сервиса для оставшихся затронутых [сбоем] клиентов и регионов», — говорится в сообщении.

Причиной сбоя стали технические факторы, возникшие во время предыдущего обновления пропускной способности сети, уточнили в Microsoft. Инцидент не связан с кибербезопасностью и искусственным интеллектом, подчеркнули в компании.