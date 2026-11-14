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Microsoft восстановила работу сервисов после глобального сбоя

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 14 ноя 2026 11:44
Фото: BoliviaInteligente/ Unsplash
Microsoft восстановила работу сервисов после глобального сбоя. Причиной неполадок стали технические факторы, возникшие во время предыдущего обновления пропускной способности сети. В компании подчеркнули, что инцидент не связан с кибербезопасностью и искусственным интеллектом
Работа сервисов Microsoft восстановлена после масштабного сбоя. Об этом сообщила компания в соцсети Х.
«Мы завершили работу по устранению основной причины инцидента и восстановили работу сервиса для оставшихся затронутых [сбоем] клиентов и регионов», — говорится в сообщении.
Причиной сбоя стали технические факторы, возникшие во время предыдущего обновления пропускной способности сети, уточнили в Microsoft. Инцидент не связан с кибербезопасностью и искусственным интеллектом, подчеркнули в компании.
12–13 ноября в работе Microsoft произошел масштабный сбой. Он нарушил работу почты Outlook, сервиса видеосвязи Teams и других продуктов Microsoft 365. Компания подтвердила проблемы с подключением в разных регионах мира. По данным Downdetector, сообщения о неполадках поступили из 74 стран и территорий.
Тэги
Microsoft Сбой Сервис

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