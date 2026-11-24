Временного поверенного в делах Латвии Рамону Красовску вызвали в МИД России и вручили ей ноту с предложениями возобновить переговоры о трудоустройстве местного персонала в латвийское посольство в Москве. Встреча состоялась из-за требования Риги уволить сотрудников отдела социального обеспечения российского посольства, что поставит под угрозу выплаты почти 6 тыс. военных пенсионеров и членов их семей

Временного поверенного в делах Латвии в России Рамону Красовску вызвали в МИД РФ, где ей вручили ноту с предложениями возобновить переговоры о трудоустройстве местного персонала в латвийское посольство в Москве. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Поводом стало требование Латвии прекратить трудовые отношения с местными сотрудниками отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России в Риге. Эти работники обеспечивают выплату военных пенсий по российско-латвийскому соглашению от 30 апреля 1994 г.

По оценке МИД, увольнение сотрудников создаст серьезные препятствия для выполнения обязательств перед почти 6 тыс. военных пенсионеров и членов их семей, среди которых есть граждане как России, так и Латвии.

Москва предложила Риге провести консультации о возможном внесении изменений в соглашение и уточнении статуса сотрудников отдела социального обеспечения.

В МИД призвали латвийские власти оценить гуманитарные последствия своего требования. Ведомство подчеркнуло, что для многих получателей пенсия остается единственным источником дохода.