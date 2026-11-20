В МИД вызвали временного поверенного по делам Эстонии после решения эстонских властей закрыть пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МИД России вызвал временного поверенного по делам Эстонии после решения эстонских властей с 1 декабря закрыть пункты пропуска на границе с РФ, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Она назвала шаг властей Эстонии «откровенно конфронтационным». И предупредила, что он идет в русле обострения отношений с Россией и ситуации в Балтийском регионе «до предела».

«Данный шаг Таллина, предпринятый под предлогом „неудавшегося поджога“ эстонского предприятия ВПК, якобы организованного „российскими спецслужбами“, является откровенно конфронтационным и идет в русле попыток до предела обострить отношения с нашей страной и в целом ситуацию в Балтийском регионе», — сказала Мария Захарова.

По ее словам, закрытие пунктов пропуска в одностороннем порядке нарушает права и интересы значительной части россиян и приведет к негативным последствиям в экономике и социальной сфере. «Уверены, что попытки возвести „санитарный кордон“ вокруг России и изолировать ее дорого обойдутся их инициаторам», — отметила дипломат.

Представитель МИДа также подчеркнула, что Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.