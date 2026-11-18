Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил руководителей и кураторов ряда национальных и федеральных проектов. В частности, вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен куратором нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и входящих в него федеральных проектов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил кураторов и руководителей ряда национальных и федеральных проектов. Об этом сообщило правительство России.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен куратором нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Вице-премьер Андрей Никитин будет курировать нацпроекты «Эффективная транспортная система» и «Беспилотные авиационные системы».

Министр транспорта Дмитрий Ядров возглавил нацпроект «Эффективная транспортная система». За развитие высокоскоростных магистралей и опорной сети железных дорог будет отвечать замминистра Алексей Шило. Курировать проекты по развитию морских портов и внутренних водных путей назначен замминистра Александр Пошиваем.

Руководителями федеральных проектов назначены: замминистра транспорта Владимир Потешкин — «Развитие опорной сети аэродромов», замминистра транспорта Валентин Иванов — «Развитие пунктов пропуска через государственную границу РФ», замминистра транспорта Борис Ташимов — «Цифровая трансформация транспортной отрасли» и замминистра транспорта Константин Пашков — «Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли».