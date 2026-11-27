Минфин подготовил проект постановления о введении импортных пошлин на морепродукты из недружественных стран на уровне до 35%. Документ направлен на согласование в профильные ведомства

Минфин подготовил проект постановления о введении импортных пошлин на морепродукты из недружественных стран в размере до 35%. Об этом заявил вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы подготовили проект постановления правительства по увеличению импортных пошлин на морепродукты из недружественных стран.<…> Ставку этих пошлин предлагается увеличить до 35%. Ее не было, будет 35%», — сказал Антон Силуанов ( цитата по ТАСС).

По его словам, сейчас проект постановления находится на согласовании в ведомствах.

25 ноября Минфин предложил с 1 января 2027 г. ввести пошлину 15% на поставки деликатесов из недружественных стран, говорил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Соответствующее предложение было отправлено в Минэкономразвития, вопрос будет рассмотрен.