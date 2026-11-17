Минпромторг предложил ввести авиапромышленный сбор для поддержки авиаотрасли: его размер составит 500 руб. для пассажиров российских авиакомпаний и 1 тыс. руб. — для пассажиров международных авиакомпаний
Минпромторг подготовил пакет законопроектов о введении авиационного промышленного сбора с пассажиров для поддержки поставок новых российских самолетов, сообщил
«Интерфакс», ознакомившись с документами ведомства.
Размер авиапромсбора составит 500 руб. для пассажиров рейсов российских перевозчиков и 1 тыс. руб. — иностранных. Сбор может быть введен в 2027 г.
Собранные средства будут перечисляться в федеральный бюджет. При этом в случае с зарубежными авиакомпаниями перечислять сборы будут не они, а обслуживающие их российские аэропорты. Последние будут возмещать возникшие расходы за счет тарифов на обслуживание, говорится в материалах ведомства.
Авиапромсбор не будет включаться в стоимость билетов по субсидируемым тарифам. Минпромторг также планирует установить нулевую ставку НДС в части уплаты сбора на внутренних рейсах.
О том, что в 2027 г. в России могут ввести дополнительный сбор при покупке авиабилетов для поддержки поставок новых отечественных самолетов, говорилось
в заключения комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект федерального бюджета на 2027 и период 2028–2029 гг. Механизм направлен на «компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации» самолетов типа МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114—300, было сказано в документе.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в мае говорил
, что госкорпорация планирует к 2030 г. выпустить 36 самолетов МС-21, 20 SJ-100 и 12 Ил-114–300. Как уточнил
журналистам гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровских на полях Восточного экономического форума, компания планирует получить первые восемь самолетов МС-21 в четвертом квартале будущего года. По его словам, еще десять самолетов ожидаются в 2028 г. «Аэрофлот» также планирует подписать твердый контракт на 90 МС-21 с поставками до конца 2032 г.