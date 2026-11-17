Минпромторг предложил ввести авиапромышленный сбор для поддержки авиаотрасли: его размер составит 500 руб. для пассажиров российских авиакомпаний и 1 тыс. руб. — для пассажиров международных авиакомпаний

Минпромторг подготовил пакет законопроектов о введении авиационного промышленного сбора с пассажиров для поддержки поставок новых российских самолетов, сообщил «Интерфакс», ознакомившись с документами ведомства.

Размер авиапромсбора составит 500 руб. для пассажиров рейсов российских перевозчиков и 1 тыс. руб. — иностранных. Сбор может быть введен в 2027 г.

Собранные средства будут перечисляться в федеральный бюджет. При этом в случае с зарубежными авиакомпаниями перечислять сборы будут не они, а обслуживающие их российские аэропорты. Последние будут возмещать возникшие расходы за счет тарифов на обслуживание, говорится в материалах ведомства.

Авиапромсбор не будет включаться в стоимость билетов по субсидируемым тарифам. Минпромторг также планирует установить нулевую ставку НДС в части уплаты сбора на внутренних рейсах.

О том, что в 2027 г. в России могут ввести дополнительный сбор при покупке авиабилетов для поддержки поставок новых отечественных самолетов, говорилось в заключения комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект федерального бюджета на 2027 и период 2028–2029 гг. Механизм направлен на «компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации» самолетов типа МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114—300, было сказано в документе.