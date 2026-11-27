Минцифры и специалисты IT-отрасли разработали пакет документов по регулированию и развитию фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Документы предлагают ввести процедуру присвоения ИИ-моделям суверенного и национального статусов
Минцифры разработало пакет подзаконных актов для регулирования и развития больших моделей ИИ, сообщили
в ведомстве.
«Новое регулирование повысит безопасность ИИ-сервисов для граждан и бизнеса и создаст условия для активного развития отечественных технологий. Основные положения должны вступить в силу с 1 марта 2027 г.», — говорится в сообщении.
Минцифры и представители IT-отрасли подготовили подзаконные акты для закона о поддержке развития ИИ. Документы предлагают ввести процедуру присвоения ИИ-моделям суверенного (полностью российские) и национального (могут создаваться с опорой на зарубежные открытые модели, но обучаться на российских данных) статусов.
Как будет проходить процедура присвоения статусов ИИ-моделям
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Институт системного программирования РАН проведет экспертизу моделей на соответствие закону и традиционным ценностям.
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После получения заявления Минцифры проверит данные и документы. Ведомство передаст его на согласование органам безопасности.
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Итоговое решение примет правкомиссия по цифровому развитию. Одобренные модели будут включены в открытый реестр, а их разработчики получат приоритет в господдержке.
Для национальных ИИ-моделей предлагают ввести дополнительные правила: разработчики должны контролировать их характеристики и обучать модели, даже если это меняет их функционал и свойства.
26 ноября президент России Владимир Путин предложил
обновить национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2036 г. и утвердить национальный план действий в этой сфере. Он призвал расширять применение ИИ во всех отраслях экономики и сферах жизни.