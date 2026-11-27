Минцифры и специалисты IT-отрасли разработали пакет документов по регулированию и развитию фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Документы предлагают ввести процедуру присвоения ИИ-моделям суверенного и национального статусов

Минцифры разработало пакет подзаконных актов для регулирования и развития больших моделей ИИ, сообщили в ведомстве.

«Новое регулирование повысит безопасность ИИ-сервисов для граждан и бизнеса и создаст условия для активного развития отечественных технологий. Основные положения должны вступить в силу с 1 марта 2027 г.», — говорится в сообщении.

Минцифры и представители IT-отрасли подготовили подзаконные акты для закона о поддержке развития ИИ. Документы предлагают ввести процедуру присвоения ИИ-моделям суверенного (полностью российские) и национального (могут создаваться с опорой на зарубежные открытые модели, но обучаться на российских данных) статусов.

Как будет проходить процедура присвоения статусов ИИ-моделям

Институт системного программирования РАН проведет экспертизу моделей на соответствие закону и традиционным ценностям.

После получения заявления Минцифры проверит данные и документы. Ведомство передаст его на согласование органам безопасности.

Итоговое решение примет правкомиссия по цифровому развитию. Одобренные модели будут включены в открытый реестр, а их разработчики получат приоритет в господдержке.

Для национальных ИИ-моделей предлагают ввести дополнительные правила: разработчики должны контролировать их характеристики и обучать модели, даже если это меняет их функционал и свойства.