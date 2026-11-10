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Минюст предложил увеличить пороги для крупного хищения

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 10 ноя 2026 21:00
В Минюсте предложили повысить порог того, что считается крупным хищением, с 250 тыс. до 1,5 млн руб. В ведомстве указали, что действующие нормы закона не пересматривались более 20 лет
Пороги крупного и особо крупного размера хищения в российском законодательстве следует повысить с 250 тыс. до 1,5 млн руб. и с 1 млн до 6 млн руб. соответственно, заявила директор департамента уголовного и административного законодательства Минюста Мария Джоусе-Иванина во время выступления в Совфеде.
Действующие критерии, многие из которых не менялись более 20 лет, не соответствуют изменившимся экономическим условиям, указала представитель Минюста. По ее словам, это приводит к уголовному преследованию за деяния, не представляющие большой общественной опасности.
Согласно оценкам Минюста, накопленная инфляция по ряду составов превысила 400%, в то время как многие установленные УК размерные признаки не менялись более десяти лет. Так, пороги крупного и особо крупного размера хищения, предусмотренные ст. 158 УК, не корректировались с 2003 г. С учетом инфляции их нужно повысить соответственно до 1,5 млн и 6 млн руб., подчеркнула Мария Джоусе-Иванина.
При этом она указала, что одной инфляции недостаточно для автоматического пересмотра критериев. По ее мнению, следует учитывать также общественную опасность деяний и позицию правоохранительных органов.
Тэги
Минюст хищение Законодательство

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