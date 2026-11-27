Минюст России включил в реестр иностранных агентов чеченских блогера Мусу Ломаева и правозащитницу Фатиму Газиеву. Всего 27 ноября список пополнили четыре человека и интернет-издание «Рабкор»

Чеченские правозащитники Муса Ломаев и Фатима Газиева включены в реестр иностранных агентов, сообщил Минюст России.

Также в список внесены журналист Алексей Артюх, медиаменеджер Егор Куроптев и интернет-издание «Рабкор». По данным ведомства, все четверо включенных в реестр граждан проживают за пределами России.

Основаниями для признания иноагентами Мусы Ломаева и Фатимы Газиевой стало распространение ими фейков о политике российских властей, призывы к нарушению территориальной целостности страны и участие в создании материалов иноагентов. Ведомство также заявило, что Муса Ломаев взаимодействует с организацией, признанной в России террористической, а Фатима Газиева поддерживает террористическое движение.

Алексей Артюх и Егор Куроптев, по данным Минюста, распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций, недостоверную информацию о политике властей, а также выступали против спецоперации на Украине. Кроме того, министерство указало, что Алексей Артюх содействовал сбору средств для ВСУ, а Егор Куроптев основал организацию, деятельность которой признана нежелательной в России.

В отношении «Рабкора» ведомство сослалось на распространение материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также фейков о решениях российских властей. В сообщении отмечается, что основатель издания Борис Кагарлицкий также включен в реестр иноагентов.