Мосбиржа проведет делистинг акций и облигаций «Евротранса» 30 декабря — причиной названо введение процедуры наблюдения в рамках дела о банкротстве
Московская биржа с 30 декабря исключит из списка допущенных к торгам акции «Евротранса» и десять выпусков облигаций компании. Торговая площадка также прекратит операции с этими ценными бумагами, говорится
в сообщении биржи.
Основанием для решения стало введение в отношении компании процедуры наблюдения в рамках дела о банкротстве. Все бумаги находятся на третьем уровне листинга в секторе компаний повышенного инвестиционного риска, следует из сообщения Мосбиржи.
На фоне этого котировки «Евротранса» обвалились на 20%. По состоянию на 13:02 мск акции торгуются по 11,8 руб. (-19,4%), следует
из данных Мосбиржи. На минимуме они опускались до 11,35%.
Финансовые трудности «Евротранса», оператора сети АЗС «Трасса», продолжаются несколько месяцев. 8 ноября все автозаправки сети «Трасса» в Московской области прекратили
работу. Собственник имущества «Газпромбанк Лизинг» начал изымать 57 станций, включая четыре АЗС в других регионах. К этому моменту 40 заправок уже опечатали, еще 17 планировали изъять до конца недели. В минэнерго Подмосковья сообщили, что компании грозит процедура банкротства.
12 ноября Арбитражный суд Московской области ввел
в отношении компании процедуру наблюдения. Иск подал Сбербанк, задолженность перед которым оценивается в 38 млн руб. О намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Евротранса» в июле объявил
и банк «Россия».
В марте рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило
кредитный рейтинг компании с ruA до ruC после задержки исполнения обязательств по выкупу народных облигаций. В начале сентября компания допустила
фактический дефолт по всем выпускам облигаций. В сентябре председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов призвал
расследовать ситуацию вокруг «Евротранса» и предупредил, что без этого под угрозой может оказаться рынок облигаций и цифровых финансовых активов.