Мосбиржа внедрила рейтинг со «звездочками» для ПИФ. Как и в случае с акциями, они будут получать оценки от одной до пяти звезд. Рейтинг будет рассчитываться по доходности фонда с учетом риска и устойчивости результата

Мосбиржа запустила рейтинг паевых инвестиционных фондов (ПИФ) «ФинМаяк», сообщила пресс-служба торговой площадки. Система рейтингования позволяет оценивать паи от одной до пяти звезд.

Сервис распределяет фонды на 16 групп. Рейтинг рассчитывается по доходности с учетом риска и устойчивости результата по итогам месяца. Рейтинг оценивает, насколько фонд обыграл безрисковую ставку и как равномерно он приносил эту надбавку за риск по месяцам.

Система отражает распределение ПИФов внутри каждой из 16 категорий активов:

Одна звезда — ПИФ входят в 10% паев ПИФ группы (его результат слабее, чем 90% фондов в выборке);

Две звезды — ПИФ входят в следующие 22,5% (результат ниже среднего);

Три звезды — ПИФ входят в середину группы (35%);

Четыре звезды — ПИФ в составе 22,5% фондов, показавших результат выше среднего;

Пять звезд — фонды, которые за два-четыре года показали доходность с учетом риска выше, чем остальные 90% выборки в этой группе.

По словам главы Мосбиржи Виктора Жидкова, «важно, чтобы процесс подбора фонда был простым для инвестора и позволял эффективно подобрать бумагу, соответствующую его целям». Он выразил уверенность, что «ФинМаяк» позволит инвесторам оценивать эффективность работы фондов с учетом риска и истории ценной бумаги.

В базу оценки рейтинга включили 376 действующих открытых и биржевых фондов, доступных на Мосбирже. Звездный рейтинг присвоен 154 ОПИФ и 58 БПИФ, которые соответствуют требованиям для выставления оценки, уточнили в пресс-службе площадки.