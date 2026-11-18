Подземные толчки после землетрясения в Румынии ощутили в восьми областях Украины. По данным Главного центра специального контроля Украины, магнитуда составила 5,6, а интенсивность толчков в украинских населенных пунктах достигала 4–5 баллов

В восьми областях Украины ночью 18 ноября ощущались подземные толчки после землетрясения в Румынии. Украинский Главный центр специального контроля (ГЦСК) зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,6 в 02:48 по киевскому времени (03:48 мск).

Очаг находился на глубине 134 км. По данным ГЦСК, во многих населенных пунктах Украины интенсивность толчков составила 4–5 баллов по шкале MSK-64.

Как уточняет издание «Страна», землетрясение ощутили жители Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областей. В частности, о колебаниях зданий сообщали в Киеве, Одессе и Измаиле.