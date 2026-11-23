Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал проект новой Конституции на специально созданном сайте. В преамбуле документа отсутствует ссылка на Декларацию независимости республики, в которой была отсылка к совместному постановлению Армянской СССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении» 1989 г. — ее исключения добивался Азербайджан для подписания мирного соглашения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал проект новой Конституции республики. Об этом он сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена). Документ доступен на специально созданном сайте

«Я рад представить проект новой Конституции Армении на специально созданном сайте. Сайт был создан, для того чтобы сделать его наиболее удобным для каждого гражданина для чтения проекта Конституции и подачи предложений», — написал Никол Пашинян.

В преамбуле проекта нет ссылки на Декларацию независимости Армении, которая отсылала в том числе к совместному постановлению Армянской ССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении», пишет News.am.

В действующей Конституции Армении есть следующий абзац «Армянский народ, принимая за основу основополагающие принципы армянской государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении, осуществив священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенного государства, будучи приверженным делу укрепления и процветания родины, с целью обеспечения свободы, общего благосостояния и гражданского согласия поколений, подтверждая верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения». В самой декларации упоминается совместное постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 г. «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».

Исключение этого упоминания из основного закона было одним из главных требований Азербайджана для подписания мирного соглашения. 13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил , что Баку готов подписать мирное соглашение с Ереваном, как только в армянской Конституции будут устранены территориальные претензии к Азербайджану.

На пресс-конференции Никол Пашинян заявил, что после принятия новой Конституции мирное соглашение с Азербайджаном будет подписано. «В этом вопросе я ставлю на кон все доверие ко мне как к политику и человеку, весь свой моральный авторитет и говорю, что после принятия новой Конституции мы не только подпишем и ратифицируем мирное соглашение с Азербайджаном, но и обретем институциональный, прочный и необратимый мир», — сказал он ( цитата по News.am).

19 ноября Никол Пашинян пообещал уйти в отставку, если граждане отвергнут новую Конституцию на референдуме. Он также допустил уход после принятия документа и подписания мирного соглашения с Азербайджаном, поскольку в таком случае будет считать свою миссию выполненной.