Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал проект новой Конституции на специально созданном сайте. В преамбуле документа отсутствует ссылка на Декларацию независимости республики, в которой была отсылка к совместному постановлению Армянской СССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении» 1989 г. — ее исключения добивался Азербайджан для подписания мирного соглашения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал проект новой Конституции республики. Об этом он сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена). Документ доступен на специально созданном сайте
.
«Я рад представить проект новой Конституции Армении на специально созданном сайте. Сайт был создан, для того чтобы сделать его наиболее удобным для каждого гражданина для чтения проекта Конституции и подачи предложений», — написал Никол Пашинян.
В преамбуле проекта нет ссылки на Декларацию независимости Армении, которая отсылала в том числе к совместному постановлению Армянской ССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении», пишет
News.am.
В действующей Конституции Армении есть следующий абзац
«Армянский народ, принимая за основу основополагающие принципы армянской государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении, осуществив священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенного государства, будучи приверженным делу укрепления и процветания родины, с целью обеспечения свободы, общего благосостояния и гражданского согласия поколений, подтверждая верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения».
В самой декларации упоминается совместное постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 г. «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».
Исключение этого упоминания из основного закона было одним из главных требований Азербайджана для подписания мирного соглашения. 13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил
, что Баку готов подписать мирное соглашение с Ереваном, как только в армянской Конституции будут устранены территориальные претензии к Азербайджану.
На пресс-конференции Никол Пашинян заявил, что после принятия новой Конституции мирное соглашение с Азербайджаном будет подписано. «В этом вопросе я ставлю на кон все доверие ко мне как к политику и человеку, весь свой моральный авторитет и говорю, что после принятия новой Конституции мы не только подпишем и ратифицируем мирное соглашение с Азербайджаном, но и обретем институциональный, прочный и необратимый мир», — сказал он (цитата
по News.am).
19 ноября Никол Пашинян пообещал
уйти в отставку, если граждане отвергнут новую Конституцию на референдуме. Он также допустил уход после принятия документа и подписания мирного соглашения с Азербайджаном, поскольку в таком случае будет считать свою миссию выполненной.
Никол Пашинян занимает пост премьера Армении с мая 2018 г., он несколько раз подавал в отставку, после чего его снова назначали на эту должность. Никола Пашиняна вновь назначили
на пост премьера 2 августа после начала работы нового созыва парламента. Его кандидатуру выдвинула партия «Гражданский договор», получившая большинство мест по итогам июньских выборов.