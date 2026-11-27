Норвежская авиакомпания приостановила полеты из-за риска банкротства, передает Sky News. 27 ноября лоукостер получил от лизингодателей уведомления о расторжении договоров аренды всех 12 самолетов. Проблемы начались после резкого роста цен на авиатопливо

Норвежский лоукостер Norse Atlantic может столкнуться с потерей всего авиапарка из-за финансовых трудностей, следует из сообщения пресс-службы авиакомпании.

«Компания получила уведомления от лизингодателей воздушных судов о расторжении договоров аренды всех 12 самолетов, входящих в парк Norse», — говорится в сообщении.

Лоукостер сообщил, что компания продолжает поиск краткосрочного финансирования. При этом в Norse Atlantic отметили отсутствие гарантий на поиск эффективного решения.

26 ноября Norse Atlantic приостановила полеты и объявила о намерении подать заявление о банкротстве, если не будет оперативно найдено краткосрочное финансирование, передает Sky News. Приостановка также затронула рейсы Pakistan International Airlines, поскольку авиакомпания арендовала экипажи и самолеты у Norse.

Первый рейс авиакомпании Norse Atlantic состоялся из Осло в Нью-Йорк в 2022 г. По данным Sky News, ее флот состоит из 12 самолетов Boeing 787 Dreamliner. В 2025 г. она перевезла более 1,8 млн пассажиров более чем на 6 тыс. рейсах.