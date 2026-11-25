Управление директора Национальной разведки США (ODNI) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) обнаружили нарушение кибербезопасности, которое могло привести к утечке части несекретной информации, пишет The New York Times. Взлом мог затронуть систему анализа разведывательных данных из открытых источников.

ЦРУ и управление директора Национальной разведки США (ODNI) обнаружили утечку части несекретной информации. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией официальные лица.

По данным источников, утечка могла затронуть систему анализа разведывательных данных из открытых источников. Речь идет, в частности, о массивах коммерческих данных, контенте соцсетей, спутниковых снимках и др. Большая часть этой информации находится в открытом доступе, отмечает NYT, но также может включать сведения, продаваемые поставщиками данных. Разведывательные службы применяют эти сведения вместе с другими источниками для принятия аналитических решений.

Секретные материалы не пострадали, проблема уже решена, уточнил один из собеседников. Взлом затронул не только ЦРУ, но также Национальное агентство геопространственной разведки и управление директора нацразведки.

Хакеры использовали инструмент на базе ИИ под названием Artex, отметили источники газеты. Этот инструмент был выпущен в начале года китайским инженером, его связывают с множеством атак по всему миру, включая Японию и Южную Корею. Несмотря на то, что изначально Artex создавался для киберзащиты, американские чиновники и эксперты утверждают, что злоумышленники адаптировали его для нападений.

Следствие пока не установило личность виновных, но использование Artex дает основания говорить о возможной причастности Китая. Западные официальные лица заявляют, что китайские спецслужбы и сеть подрядчиков на протяжении многих лет проводят кибератаки на правительственные учреждения и компании США. Пекин регулярно отрицает подобные обвинения.