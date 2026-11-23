В Пермском крае при атаке беспилотников погиб один человек, еще двое получили легкие осколочные ранения, сообщил губернатор. По его словам, всего над регионом сбили 56 дронов. В результате повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках

Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Пермский край. Еще двое получили легкие осколочные ранения, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

По словам главы региона, над Пермским краем сбили 56 беспилотников. В результате повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках. «Оперативные службы работают на месте, идет устранение последствий атаки», — написал он.

Всего, по данным Минобороны России, в ночь на 23 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника над 17 регионами России. В их числе — Татарстан, Пермский край, Башкортостан, Крым, Волгоградская область и др.