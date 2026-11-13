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Оксане Самойловой на три года запретили открывать новый бизнес в России

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 13 ноя 2026 12:32
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Блогеру Оксане Самойловой на три года ограничили возможность регистрировать новые компании, следует из данных ФНС. Запрет связан с недостоверными сведениями о компании «Семми бьюти» в ЕГРЮЛ. Он будет действовать до сентября 2029 г.
Блогеру Оксане Самойловой запретили открывать новые компании в России до 24 сентября 2029 г. Такие сведения опубликованы в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес».
Ограничение вступило в силу 24 сентября 2026 г. Причиной стала запись о недостоверных сведениях в Едином государственном реестре юридических лиц о компании «Семми бьюти», учредителем которой указана Оксана Самойлова. По данным «РИА Новости», речь идет о неправильном адресе.
У блогера есть еще две компании, которые занимаются розничной торговлей одеждой.
Аналогичные ограничения ввели в отношении комика Нурлана Сабурова и журналистки Ксении Собчак.
В апреле 2026 г. Оксана Самойлова и рэпер Джиган официально развелись. Бывшие супруги заключили мировое соглашение по имущественному спору.
В сентябре Оксана Самойлова подала иск об ограничении родительских прав Джигана. Тогда же полиция начала проверку после сообщений СМИ о предполагаемой стрельбе в доме рэпера.
В октябре Джиган обратился в суд с иском к Оксане Самойловой, потребовав признать отсутствие задолженности по алиментам.
Тэги
Ограничения Бизнес ФНС

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