Оксане Самойловой на три года запретили открывать новый бизнес в России

Блогеру Оксане Самойловой на три года ограничили возможность регистрировать новые компании, следует из данных ФНС. Запрет связан с недостоверными сведениями о компании «Семми бьюти» в ЕГРЮЛ. Он будет действовать до сентября 2029 г.

Блогеру Оксане Самойловой запретили открывать новые компании в России до 24 сентября 2029 г. Такие сведения опубликованы в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес».

Ограничение вступило в силу 24 сентября 2026 г. Причиной стала запись о недостоверных сведениях в Едином государственном реестре юридических лиц о компании «Семми бьюти», учредителем которой указана Оксана Самойлова. По данным «РИА Новости», речь идет о неправильном адресе.

У блогера есть еще две компании, которые занимаются розничной торговлей одеждой.

В апреле 2026 г. Оксана Самойлова и рэпер Джиган официально развелись . Бывшие супруги заключили мировое соглашение по имущественному спору.

В сентябре Оксана Самойлова подала иск об ограничении родительских прав Джигана. Тогда же полиция начала проверку после сообщений СМИ о предполагаемой стрельбе в доме рэпера.