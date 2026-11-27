Первый зарубежный производитель алкоголя, ушедший с российского рынка в 2022 г., вернулся. Им оказалась американская компания Proximo, входящая в мексиканскую Becle

Международный производитель крепкого алкоголя Proximo возобновил поставки в Россию через Simple Group, сообщили ТАСС в российской компании. Стороны заключили соглашение об эксклюзивном импорте продукции, уточнили там.

В Simple Group пояснили, что контракт подписали еще в июне 2025 г., а поставки трех брендов Proximo начались в апреле этого года. За это время совокупная стоимость поставок составила почти 1 млрд руб.

В российской компании назвали соглашение первым случаем возвращения международного алкогольного производителя, приостановившего работу в России в марте 2022 г. Сейчас импортер регулирует вопросы, связанные с параллельным импортом продукции Proximo, чтобы обеспечить соблюдение своих дистрибьюторских прав.

Proximo входит в мексиканскую группу Becle и занимается производством и дистрибуцией крепких спиртных напитков. В ее портфеле более 30 брендов текилы, виски, рома, джина и водки. Продукция представлена более чем в 85 странах, пишет ТАСС.