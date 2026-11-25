Петербургская биржа запускает систему макроэкономических индикаторов состояния товарного рынка, построенную на основе реальных сделок. Значения новых индексов будут представлены в марте 2027 г.

Петербургская биржа представила свой флагманский индекс — индикатор среднего изменения цен на промышленные и сырьевые товары. Об этом рассказал президент площадки Игорь Артемьев.

«Мы создали то, чего сих пор не делали ни регуляторы, ни бизнес — единый показатель состояния товарного рынка России», — сказал он.

Значения нового индикатора и других бенчмарков, запускаемых биржей, будут представлены в марте 2027 г. Бенчмарк будет формироваться в России на основе биржевых торгов и внебиржевых договоров, а «не в офисах западных ценовых агентств по непрозрачным методикам», отметил Игорь Артемьев.

Помимо основного индекса, биржа представит систему индикаторов состояния товарного рынка, основанную на реальных сделках. Индексы разделены на три уровня: товарный, отраслевой и экономический. Проект включает один флагманский индекс, девять отраслевых и 20 индексов товарных групп.

Значение каждого индикатора будет отражать среднее изменение цен за месяц на корзину промышленно-сырьевых товаров. Первое значение составит 1000 пунктов, исторические данные рассчитаны с января 2020 г. В основе расчета лежит база из более чем 1170 индексов и индикаторов Петербургской биржи, формируемых из 250 тыс. ценовых рядов по более чем 300 рынкам.

Новые инструменты станут единым ориентиром для государства и бизнеса, отражающим реальную динамику цен на сырьевые товары России, заявил Игорь Артемьев. Бизнес получит доверенный национальный индикатор на базе российских данных, а эксперты — единый бенчмарк рынка с открытой методикой, добавил он.