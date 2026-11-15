Петицию с требованием вернуть Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia подписали более 140 тыс. человек, сообщается на сайте кампании Stand with Jensen. Среди сторонников — Илон Маск, Гарри Тан, Билл Акман и Тоби Лютке

Более 140 тыс. человек подписали открытое письмо с требованием вернуть Дженсена Хуанга на пост генерального директора Nvidia. Это следует из данных, опубликованных на сайте кампании Stand with Jensen.

Авторы обращения призвали совет директоров Nvidia обеспечить Хуангу справедливое рассмотрение обстоятельств его отставки, раскрыть информацию о ходе проверки и рассмотреть возможность его возвращения на должность.

Организаторы считают, что решение должно основываться на доказательствах, а бывшему руководителю необходимо предоставить возможность ответить на претензии.

«Мы призываем совет директоров вернуть Дженсена на пост генерального директора на время независимого расследования. Если совет считает, что его отсутствие необходимо, он должен представить конкретные доказательства того, почему это отвечает интересам Nvidia», — говорится в письме.

Билл Акман Илон Маск написал в X, что присоединяется к петиции и подписывает ее. Гендиректор Y Combinator Гарри Тан подтвердил свою поддержку словами: «Дженсен заслуживает соблюдения надлежащей процедуры. Я подписал». Основатель Pershing Square Capital ManagementБилл Акман призвал поддержать Хуанга и его семью, а основатель Shopify Тоби Лютке отметил значение основателя для компании.

12 ноября совет директоров Nvidia объявил об уходе Дженсена Хуанга с постов генерального директора, президента и члена правления компании. Временно исполняющей обязанности главы назначили финансового директора Колетт Кресс.