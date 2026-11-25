27-летняя Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико победила в конкурсе «Мисс Вселенная — 2026», сообщает Hola!. Она принесла Пуэрто-Рико шестую корону за всю историю конкурса и первую за 20 лет. Представлявшая Россию Александра Сташкевич не вошла в топ-30 участниц

Победительницей международного конкурса «Мисс Вселенная — 2026» стала представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето, сообщает журнал Hola!.

Финал 75-го конкурса прошел в Пуэрто-Рико. Для островного государства это шестая победа в истории конкурса и первая корона за последние 20 лет. В 2006-м титул получила Зулейка Ривера.

До участия в национальном отборе Дженнифер Баррето не выступала на конкурсах красоты. Она получила магистерские степени по психологии и социальной работе. Победительница изучала помощь людям, пережившим травматические события, защиту детей и профилактику домашнего насилия.

Пуэрториканка стала первой женщиной с ребенком, завоевавшей титул «Мисс вселенная». В 2019 г. у нее родилась дочь Пенелопа.

С 2021 г. Дженнифер Баррето работала в программе поддержки семей армии США на базе Форт-Кавасос в Техасе. Она помогала пострадавшим от домашнего насилия и жестокого обращения с детьми, работала с семьями военнослужащих, а позднее занималась профилактическими программами. В интервью Hola! Дженнифер Баррето говорила, что рассчитывает использовать титул для расширения своей социальной работы.

Россию на конкурсе представляла 21-летняя Александра Сташкевич из Тюмени, которая не вошла в топ-30 участниц. Она учится на факультете журналистики в Тюменском государственном университете, ранее работала корреспондентом хоккейного клуба «Рубин» и футбольного клуба «Тюмень». Александра Сташкевич — семикратная чемпионка России по чир-спорту и участница топ-10 конкурса «Мисс Россия — 2023».